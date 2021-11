Gran Premio del Qatar 2021 di Paolo Barbieri

Bio

Paolo Barbieri (Mantova, 1971) ha lavorato in Italia e all’estero con alcune tra le più illustri case editrici, illustrando le copertine di autori come Michael Crichton, Ursula K. Le Guin, George RR Martin, Umberto Eco, Marion Zimmer Bradley, Alberto Angela, Wilbur Smith e molti altri. Dopo le sue prime pubblicazioni illustrate ha iniziato ad esplorare in prima persona molti diversi archetipi leggendari: la mitologia greca (Favole degli Dei, 2011), l’apocalisse (L’Apocalisse illustrata da Paolo Barbieri, 2013) e le favole tradizionali (Fiabe Immortali, 2014). I suoi lavori più recenti sono libri illustrati: Zodiac (2016), Fantasy Cats (2017), Unicorns (2018), Stardragons (2019), NightFairies (2020) per Lo Scarabeo e l’Inferno di Dante (L’Inferno di Dante illustrato da Paolo Barbieri - 2021) pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Paolo Barbieri è anche l’autore del poster principale dell’edizione 2021 di Lucca Comics and Games.