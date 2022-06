BIO

Marco Itri (Salerno, 1986) è un disegnatore italiano. Dopo aver frequentato la Scuola Italiana di Comix inizia a lavorare per il mercato americano. Seguono poi «Djungle», western antropomorfo edito da Panini comics, «Volition» per Aftershok e «Zombicide» per Cmon Games. Attualmente sta lavorando sulla serie «Dragonero» per Sergio Bonelli Editore e su «Orchi e Goblin» per Soleil.