Ritorno nella terra di Gilles

Il Mondiale di Formula 1 torna in pista dopo appena una settimana dalla tappa in Azerbaigian per uno degli eventi più attesi della stagione, il Gran Premio del Canada, che fa il suo rientro in calendario dopo l’ultima apparizione del 2019. La gara si svolge come sempre sul circuito ricavato unendo le strade perimetrali dell’isola artificiale di Notre-Dame, sull’estuario del fiume San Lorenzo. Si tratta di un impianto semipermanente, intitolato al grande Gilles Villeneuve, e una pista affascinante quanto strana, caratterizzata da lunghi rettilinei spezzati da una serie di chicane e curve lente. Per un assetto ottimale delle vetture, i team dovranno dunque trovare la giusta combinazione di soluzioni che portino stabilità in frenata e grande trazione, senza trascurare un dettaglio particolare per questa pista: il salto sui cordoli.

Basso carico. Le monoposto di Formula 1 a Montréal girano con basso carico aerodinamico per favorire le velocità massime, che superano i 300 km/h al termine dei rettilinei. Il minor carico rischia di tradursi in uno scivolamento in curva: per questo il grip meccanico, assicurato dalle gomme, diventa ancora più importante. La pista di Montréal può avere condizioni meteo spesso variabili e l’asfalto in diversi punti presenta un grip molto basso, come parecchi piloti hanno avuto modo di verificare negli anni, andando a sbattere sul famoso “muretto dei campioni” posto all’esterno dell’uscita della chicane prima del rettilineo principale.

Gara numero 51. L’appuntamento di domenica sarà il cinquantunesimo Gran Premio del Canada. La corsa è comparsa in calendario per la prima volta nel 1967 e nella storia si è disputata su tre piste: Mosport Park (8 edizioni), Mont-Tremblant (2) e Montreal, che con 40 gare è ormai un appuntamento tra i più amati del Mondiale. Da percorrere ci sono 70 giri del circuito da 4.361 metri, pari a 305,27 km. Le prove libere del venerdì saranno alle 14 e alle 17 locali (20 e 23 CET), mentre la terza sessione sarà il giorno dopo alle 13 locali (19 CET). Le qualifiche saranno alle 16 (22 CET), la gara domenica alle 14 (20 CET).





Tre domande a...

PAOLO PIERRO, TRACK ELECTRONICS MANAGER

1. Ci racconti il tuo ruolo in Scuderia?

"Sono responsabile elettronica in pista: insieme al mio team mi occupo della gestione dell’elettronica nel weekend di gara e nelle fasi di preparazione. Coordino le attività del personale che si occupa dei componenti elettronici sulla monoposto (sensori, attuatori, linee di comunicazione cablate e non), di chi fa funzionare e programma le strategie software, di chi lavora sui controlli di basso livello in vettura e gestisce i sistemi legati alla partenza. Sono di competenza elettronica anche gli impianti di comunicazione – da e verso la macchina – tra i vari ingegneri, tra i meccanici, oltre ai sistemi di telemetria della monoposto e della trasmissione delle immagini a Formula 1. Ovviamente siamo anche nel box: ci prendiamo cura delle interfacce di collegamento e di alimentazione vettura, oltre che dei sistemi legati al pit stop".

2. Qui in Canada si corre al Circuit Gilles Villeneuve: che pista è e quali implicazioni ha connesse al tuo lavoro?

"La pista è lunga 4.361 metri e la gara è lunga 70 giri. Le sue caratteristiche, in particolare per il tornantino di curva 10 e la curva 13 (il cosiddetto “muro dei campioni”), mettono a dura prova l’impianto frenante. Per noi su questo circuito, più che sugli altri, significa avere grande attenzione per le temperature dei caliper e dei dischi freno ed essere sicuri che le misure siano sempre consistenti e funzionanti. Dobbiamo, altresì, fare in modo che il Brake-by-Wire, il sistema che controlla le pinze posteriori a valle della ripartizione della frenata con il motore elettrico, risponda sempre in pochi millisecondi e non degradi a livello di prestazione".

3. Quanti dati di telemetria si generano in un weekend di gara e quante comunicazioni radio intercorrono?

"Il sistema di telemetria di una vettura di Formula 1 richiede una banda di circa 1MB/sec per l’invio, in tempo reale, di segnali da circa 10.000 canali, ciascuno dei quali ha una frequenza di trasmissione diversa. Quando la vettura rientra e “scarichiamo” i dati, abbiamo a diposizione fino a 40.000 canali, che vengono usati per generare poi dei canali elaborati a terra: in pratica, dalle informazioni sui sensori vengono estratte informazioni di alto livello che ci permettono di monitorare l’affidabilità e la prestazione della vettura. Il numero dei canali è anche superiore durante le prove del venerdì, in cui abbiamo esigenze di acquisizione extra. Tutto questo fa sì che una vettura “produca” per ogni gran premio, 50 GB di dati. Il sistema di comunicazione è anche più interessante: esistono circa 60 canali per la comunicazione interna, di cui 40 vanno verso il Maranello Box (il remote garage, ndr). In un weekend di gara ci sono circa 5.000 comunicazioni interne, di cui più di mille solo in gara. Un altro migliaio sono messaggi radio verso o tra i meccanici. Gli ingegneri di macchina, dal canto loro, effettuano circa 150 comunicazioni a weekend con il loro pilota".





Paolo Pierro

Nato il 26/4/1981

a Eboli (Salerno)





Immagini di Paolo Pierro sono disponibili a questo link

https://we.tl/t-uCtghR8QuS





Ferrari Stats

GP disputati: 1038

Stagioni in F1 73

Debutto Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie 240 (23,12%)

Pole position 236 (22,74%)

Giri più veloci 257 (24,76%)

Podi totali 786 (25,24%)





Ferrari Stats Canadian GP

GP disputati 50

Debutto 1967 (C. Amon 6°)

Vittorie 12 (24%)

Pole position 8 (16%)

Giri più veloci 9 (18%)

Podi totali 36 (24%)