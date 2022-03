Bio



French Carlomagno è nato a Torino nel 1986. Ha lavorato come illustratore, visualizer e storyboard artist presso Armando Testa. Ha creato con Jacopo Paliaga il web-comic Aqualung e nel 2016 ha pubblicato il suo primo graphic novel Come quando eravamo piccoli per BAO Publishing. È co-fondatore dell’etichetta indipendente Wilder.