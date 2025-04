Sprint Race recap: Vince Lewis! Charles quinto

Va in scena la prima gara Sprint della stagione, la numero 19 della storia. Splende il sole sullo Shanghai International Circuit, l’aria è a 23 gradi, l’asfalto a 34. Lewis Hamilton scatta dalla pole position, Charles Leclerc dalla quarta piazzola.

Partenza. Al via Lewis tiene la prima posizione, mentre Charles resta quarto fino in fondo al rettilineo principale quando viene infilato da George Russell.

Giro 10. Lewis comanda agevolmente davanti a Max Verstappen, Oscar Piastri, George Russell e Charles Leclerc.

Giro 15. Il primo inseguitore di Hamilton adesso è Piastri.

Finale. Non succede più nulla. Prima vittoria per la Scuderia Ferrari HP in una gara Sprint, e lo stesso vale per Lewis Hamilton. Charles chiude quinto.