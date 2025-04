Weekend da 30 punti senza lode

La Scuderia Ferrari HP lascia la Cina con 30 buoni punti – secondo migliore bottino tra tutti i team – ma anche con la consapevolezza di dover lavorare sodo per colmare il gap dai rivali davanti. Dopo la vittoria nella gara Sprint di ieri con Lewis Hamilton, e il quinto posto di Charles Leclerc, nel Gran Premio di oggi il monegasco ha ripetuto lo stesso piazzamento, precedendo sul traguardo il compagno di squadra. I due hanno dato il massimo ma il passo della SF-25, nel caso del monegasco rallentato da un danno all'ala anteriore, non ha permesso di ottenere di più. La stagione comunque è appena iniziata e i valori sono molto ravvicinati quindi pochi decimi di miglioramento possono portare grandi guadagni a livello di piazzamenti. Un vecchio adagio della Formula 1 dice che nelle gare in cui non si riesce a lottare per vincere è importante portare a casa il miglior risultato possibile, ed è quello che il team è riuscito a fare oggi, mettendo in atto due strategie diverse per assistere al meglio Charles e Lewis.

La gara. Alla partenza entrambe le Ferrari sono scattate bene balzando davanti a Max Verstappen salendo in quarta e quinta posizione. Lewis e Charles hanno affrontato la prima curva con due traiettorie differenti che nella svolta successiva verso sinistra hanno finito per incrociarsi pericolosamente. Le due SF-25 sono venute a contatto e Charles ha riportato un danno all’estremità sinistra della sua ala anteriore che però non è stata cambiata visto che le prestazioni della vettura numero 16 sono rimaste buone e non si volevano perdere gli otto secondi circa necessari per la sostituzione. Lewis è stato il primo dei due piloti a iniziare a faticare con le gomme Medium, così la squadra lo ha richiamato ai box al giro 13 per montare la mescola Hard. Charles si è fermato due tornate più tardi e poco dopo il muretto ha scambiato le posizioni, suportato nella decisione anche dallo stesso Hamilton, dato che il passo di Leclerc era migliore, permettendo al monegasco di salire al quarto posto. Essendosi fermato prima, con Lewis è stato indispensabile effettuare il secondo stop, per montare un altro treno di Hard, mentre con Charles si è deciso di andare fino in fondo. Nel finale Hamilton si è lanciato all’inseguimento di Verstappen, forte di un passo velocissimo, ma l’olandese è riuscito a difendersi brillantemente, riuscendo addirittura a superare Leclerc a tre giri dal termine. Le Ferrari sono passate sul traguardo in quinta e sesta posizione portando a casa 18 punti utili per la classifica.

Pausa poi la prima tripletta. La squadra ora torna a casa, dove ci sarà modo di analizzare a fondo i dati raccolti nei primi due weekend della stagione. Fin qui il potenziale della SF-25 si è visto solo a tratti ed è fondamentale riuscire a creare le condizioni per averlo regolarmente a disposizione. Il campionato riprenderà fra due settimane in Giappone, tappa inaugurale della prima tripletta di stagione che proseguirà poi in Bahrain e Arabia Saudita.





Charles Leclerc #16

Oggi avevamo una macchina davvero buona e il passo per lottare davanti. Purtroppo però, la mia ala anteriore si è danneggiata alla partenza. In curva 1 ho scelto la linea interna, mentre Lewis era più esterno e non sapeva che ero lì. Io a mia volta non mi aspettavo che tornasse verso l'interno, quindi è stato solo un incidente sfortunato.

Ho perso parecchio downforce a causa del danno e abbiamo fatto un buon lavoro ad arrivare in quella posizione con la macchina in queste condizioni. Abbiamo deciso di non cambiare l'ala anteriore durante il pitstop, poiché ciò avrebbe significato perdere 8 secondi e dover superare diverse vetture per recuperare posizioni.

Ho dato il massimo per superare George (Russel), ma faticavo parecchio in curva 12 rispetto a lui, e questo mi ha reso impossibile passarlo. Poteva essere una giornata migliore per la nostra squadra, ma è positivo vedere che il nostro passo gara c'è. Voglio salutare i tifosi cinesi e ringraziarli per Il grande supporto dalle tribune questo weekend: sono stati fantastici e mi hanno messo un sorriso sul volto.





Lewis Hamilton #44

Giornata difficile ma weekend nel complesso positivo perché abbiamo fatto dei buoni progressi rispetto a Melbourne. Abbiamo provato alcune modifiche al set-up per le qualifiche e la gara che però non hanno dato l'esito sperato: è un processo di apprendimento che continuiamo a portare avanti.

Ho avuto una buona partenza ma ho iniziato progressivamente a faticare con il ritmo, così ho suggerito di scambiare le posizioni con Charles per cercare di massimizzare il nostro potenziale di squadra. La strategia a due soste mi ha aiutato a trovare un buon passo nel finale di gara ma purtroppo non è stato sufficiente per guadagnare posizioni.

Analizzeremo tutto, comprenderemo come gestire meglio le cose e torneremo più forti. Il campionato è ancora molto lungo e continueremo a spingere al massimo.





Fred Vasseur Team Principal

La gara di oggi è stata dura, con situazioni particolari. Da un lato del garage avevamo il danno all'ala anteriore per Charles e dall'altro Lewis ha vissuto una giornata difficile dopo che ieri la sua gestione delle gomme era stata eccellente. Per lui, la strategia a due soste era sicuramente la scelta giusta poiché il degrado delle gomme era abbastanza significativo e se gli altri avessero dovuto fermarsi ai box avrebbe avuto senso.

Ora dovremo esaminare la situazione per capire perché abbiamo faticato più del previsto. La gestione pneumatici è stata difficile per tutti, con le gomme che perdevano prestazione e poi la ritrovavano. È difficile da interpretare, ma possiamo prendere alcuni aspetti positivi, come il ritmo molto buono di Charles nonostante il danno all'ala anteriore. In queste condizioni abbiamo finito 20 secondi dietro alla McLaren e dieci dietro alla Mercedes. Dobbiamo solo fare un lavoro migliore per assicurarci di sfruttare sempre il potenziale della macchina e ci concentreremo su questo immediatamente.