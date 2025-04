Prove libere: Charles e Lewis secondo e quarto

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il secondo e il quarto tempo, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton rispettivamente, nell’unica sessione di prove libere del Gran Premio di Cina.

43 giri. Charles e Lewis sono scesi in pista inizialmente con gomme Medium con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’34”034 e 1’34”289. Hamilton è poi sceso prima a 1’33”224 e poi a 1’33”171, con Leclerc che ha centrato 1’33”823, migliorato quindi in 1’32”877. Rientrati ai box, il monegasco, con le stesse gomme, è sceso a 1’32”701, mentre Lewis ha ottenuto 1’33”171. Nell’ultima parte della sessione su entrambe le SF-25 sono state montate gomme Soft con le quali Leclerc ha fatto segnare 1’32”103, poi migliorato in 1’31”958, con Hamilton che a propria volta è sceso a 1’32”195. Nel complesso le due Ferrari hanno percorso 43 giri, 21 con Charles, uno in più con Lewis. Le vetture torneranno in pista alle 15.30 per la Sprint Qualifying in vista della gara Sprint di domani.