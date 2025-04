In Cina per il primo weekend Sprint della stagione

La Formula 1 fa tappa in Cina per il primo weekend Sprint del campionato. Era stato così anche nel 2024, quando il circus era tornato allo Shanghai International Circuit dopo lo stop di quattro stagioni dovuto alla pandemia di Covid-19. Il programma Sprint prevede per il venerdì una sola sessione di prove libere da 60 minuti (alle 11.30 locali, le 4.30 CET), seguita dalla Sprint Qualifying delle ore 15 (8 CET). Come da formato adottato l’anno scorso, il sabato vedrà come prima portata del menù la gara Sprint alle ore 11 (4 CET), cui farà seguito la riapertura del parc fermé per la preparazione alle qualifiche delle 15 (8 CET). La gara è in programma domenica alle 15 (8 CET) sulla distanza dei 56 giri, pari a 305 chilometri.



La pista. Lo Shanghai International Circuit, quest’anno completamente riasfaltato, è stato teatro di tutte le diciassette edizioni del Gran Premio di Cina. I 5.451 metri del tracciato presentano un mix di curve ad alta velocità e ad angolo retto, nonché alcuni veri e propri tornanti, che costringono i piloti a brusche frenate e a ripartenze quasi da fermo. Il compromesso più difficile da trovare è dunque l’equilibrio tra carico aerodinamico e velocità massima, equazione nella quale va inserita anche l’usura degli pneumatici, fattore particolarmente chiave qui. Tra le curve più iconiche di sicuro va ricordata la prima, lunga a destra, attraverso la quale i piloti ruotano la vettura di 270 gradi prima di tornare praticamente in senso opposto con un largo tornante verso sinistra. Il settore 2 prevede curve di velocità media, mentre il terzo si caratterizza per il lungo rettilineo da 1,4 km – lungo il quale è possibile aprire il DRS - preceduto e seguito da due lenti tornantini. L’altra zona DRS è sul dritto del traguardo. Da evidenziare anche l’ultima curva, quasi a 90 gradi con leggera sopraelevazione, che deve essere percorsa in maniera perfetta per evitare di uscirne troppo lenti e ritrovarsi vulnerabili alla staccata di curva 1.



Ancora più lavoro a casa. Per il weekend cinese, a causa del limitato tempo pista imposto dal formato Sprint, sarà particolarmente importante il lavoro svolto a casa prima di partire per la doppietta di inizio stagione, nonché il fondamentale supporto del simulatore, che continuerà ad essere utilizzato questa settimana dai development driver per raccogliere dati utili agli ingegneri in pista.





Frédéric Vasseur – Team Principal

Siamo contenti di tornare subito in pista, a meno di una settimana dal Gran Premio d’Australia, perché la gara di Shanghai ci offre la possibilità di voltare immediatamente pagina. La pista cinese presenta caratteristiche completamente diverse da quella di Albert Park e questa tappa, grazie al fatto che prevede il primo weekend Sprint della stagione, mette in palio ancora più punti. Sotto il profilo tecnico sarà importante aver preparato bene il fine settimana al simulatore di Maranello, dal momento che, come di consueto, avremo una sola ora di prove libere a disposizione, che dovrà essere impiegata almeno in parte per prendere confidenza con l’asfalto, completamente nuovo, di Shanghai. Come squadra, cureremo ogni più piccolo dettaglio per massimizzare il potenziale delle SF-25, supportando nella maniera migliore Charles e Lewis, a cui questo tracciato è sempre piaciuto.





Ferrari stats

GP disputati – 1099

Stagioni in F1 – 76

Debutto – Monaco 1950 (A. Ascari 2°; R. Sommer 4°; L. Villoresi rit.)

Vittorie – 248 (22,56%)

Pole position – 253 (23,02%)

Giri più veloci – 263 (23,93%)

Podi – 829 (25,14%)

Ferrari stats GP di Cina

GP disputati – 17

Debutto – 2004 (R. Barrichello 1°; M. Schumacher 12°)

Vittorie – 4 (23,53%)

Pole position – 2 (11,76%)

Giri più veloci – 2 (11,76%)

Podi – 13 (25,49%)





Tre domande a...

Zhou Guanyu - Reserve driver

1. Puoi descrivere le caratteristiche dello Shanghai International Circuit? In termini di setup, quali sono i requisiti chiave per essere veloci?

Uno degli aspetti più curiosi è che il suo layout è ispirato al carattere cinese "shang", che significa "in cima" o "ascendere". La pista è unica nel suo disegno, caratterizzato da un gran numero di esse combinate con un mix di curve da media e alta velocità, il che permette di avere un tracciato che consente gare ad altissimo tasso di spettacolo e richiede una precisione tecnica notevole. È un circuito che mette duramente alla prova sia l'abilità dei piloti che la strategia, rendendolo un tracciato secondo me entusiasmante.

2. Come spieghi che la passione per la Formula 1 e la Scuderia Ferrari HP sia così forte e in continua crescita in Cina?

La passione per la Formula 1 e per la Scuderia Ferrari HP è cresciuta enormemente, ed è straordinario vedere quante persone stiano diventando tifosi del team. La Ferrari ha sempre avuto un posto speciale nel cuore degli appassionati di motorsport, e ora, con la crescente popolarità della Formula 1 a livello mondiale, sempre più persone si stanno avvicinando alla nostra squadra. Arrivo a dire che essere tifosi della Scuderia va di pari passo con l’amore per questo sport. L'energia, la storia e la passione dietro al team rendono incredibilmente facile per i nuovi tifosi entrare in sintonia con la squadra.

3. Parlaci un po' di te. Come sono state le tue prime settimane come membro della Scuderia Ferrari HP?

Tornare a Maranello è una sensazione incredibile e non potrei essere più felice. Facevo parte della Academy come pilota junior e avere l'opportunità di tornare ora come reserve driver è qualcosa di davvero speciale per me. La Scuderia Ferrari HP ha sempre avuto il sapore di casa e questo ruolo mi dà la possibilità di contribuire al lavoro del team in modo significativo, continuando al contempo a crescere come pilota. È un'opportunità entusiasmante e sono molto grato per questo a tutta la squadra.

Profilo Nome: Zhou Guanyu

Nato il: 30/05/1999

Luogo di nascita: Shanghai (Cina)