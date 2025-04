Charles: “Determinati a sbloccare il potenziale della SF-25”

Charles Leclerc è entrato sorridente nel paddock dello Shanghai International Circuit, indossando la special edition di Puma per il Gran Premio di Cina. Il monegasco ha incontrato i giornalisti nella hospitality della Scuderia Ferrari HP, fiducioso che sia possibile voltare pagina rispetto alla deludente gara di Australia: “Sono sicuro che la vettura ha molto più potenziale. Come squadra siamo determinati a sbloccare la performance della SF-25”.

Intenso lavoro. Charles ha spiegato: “Dopo la gara di Melbourne la squadra ha svolto molte analisi, stiamo migliorando la conoscenza con la vettura a credo che già qui potremo fare dei passi avanti – ha detto Leclerc –. Probabilmente non siamo ancora al livello di McLaren, ma credo che possiamo essere in linea con i primi inseguitori e dobbiamo fare in modo di portare a casa il massimo dei punti da ogni gara, cosa che non siamo riusciti a fare a Melbourne. Sono fiducioso che già qui a Shanghai vedremo un altro scenario”.