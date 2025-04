Lewis: "Avanti, con il massimo dell’impegno"

Lewis Hamilton è entrato nel paddock di Shanghai indossando la speciale polo e il cappellino sviluppati da Puma appositamente per il Gran Premio di Cina e ha incontrato i media nella hospitality della Scuderia Ferrari HP: “La gara di Melbourne non è andata come volevamo – ha detto il sette volte campione del mondo – ma è solo la prima di un lungo calendario. Continueremo a lavorare a testa bassa, e, dal canto mio, proseguirò il mio processo di apprendimento. La mia conoscenza con questa vettura è ancora limitata ma più determinati che mai a fare bene”.

Stessa energia. Shanghai rappresenta una sfida completamente diversa rispetto a Melbourne, e il team rimane di buon umore in vista del weekend. "L'energia che c’è all'interno del team è sempre incredibile, e dopotutto, c’è stata solo una gara finora," ha aggiunto il britannico. "Man mano che conoscerò meglio macchina e team, sarò in grado di aggiungere la mia esperienza a quella già enorme di chi lavora in questa squadra. Oggi, in Formula 1, il successo dipende da minimi dettagli, e credo che dobbiamo lavorare su quelli per sbloccare appieno potenziale del nostro pacchetto."