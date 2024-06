Alla ricerca del grip perduto

La qualifica del Gran Premio del Canada ha avuto un esito al di sotto delle aspettative per la Scuderia Ferrari HP. Sia Charles Leclerc che Carlos Sainz sono infatti rimasti esclusi in Q2 con, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo tempo. A pesare la generale mancanza di grip patita da entrambe le SF-24.

Q1 e Q2. I valori sono stati serratissimi fin dal Q1 con Charles e Carlos che hanno lamentato fin da subito lo scarso grip e la difficoltà di mettere le gomme nella giusta temperatura. I piloti hanno provato più di un giro lanciato con il primo treno di gomme Soft ma si è capito che sarebbe stato necessario montare un nuovo set della stessa mescola. Con pneumatici nuovi a Leclerc e Sainz è poi bastato un solo tentativo per mettersi al sicuro. A inizio Q2, considerato che c’era il rischio che arrivasse la pioggia, su entrambe le SF-24 sono state montate altre Soft nuove con le quali Charles e Carlos hanno ottenuto prestazioni che non garantivano l’accesso al Q3. La squadra ha quindi deciso di rimontare i treni usati per un solo giro in Q1, che a quel punto erano le gomme migliori disponibili. Con quei set in effetti sia Charles che Carlos si sono migliorati ma i loro tempi, rispettivamente 1’12”691 e 1’12”728, sono risultati i primi esclusi sia pur per una manciata di millesimi.

Obiettivo rimonta. La gara domani si presenta ovviamente in salita ma sorpassare non è impossibile, come si è visto anche lo scorso anno. Questa sera si analizzeranno tutti i possibili scenari per provare a ritrovare il grip che nelle prove libere del venerdì sembrava esserci e mettere a punto le migliori strategie per cercare di rimontare quante più posizioni possibile. Il potenziale di monoposto e piloti è superiore al risultato della qualifica e ci sono le condizioni per portare a casa comunque un buon bottino di punti nei 70 giri del Gran Premio che scatterà alle 14 locali (20 CEST).





Charles Leclerc #16

Dobbiamo esaminare questa qualifica e le prove libere di stamattina perché non siamo stati al livello che ci aspettavamo.

Per la gara di domani la gestione delle gomme giocherà un ruolo importante ed è su quello che ci dovremo concentrare per cercare di rimontare posizioni. Con condizioni meteo incerte ci potrebbero essere delle opportunità che sarà fondamentale saper cogliere.





Carlos Sainz #55

Un sabato difficile: abbiamo faticato con il grip e non siamo riusciti a far funzionare bene le gomme. Al mio ultimo giro in Q2 ho provato di tutto ma purtroppo non ho azzeccato la chicane conclusiva e ho lasciato lì le mie chance di accedere al Q3.

In vista di domani rimango ottimista: penso che possiamo portare a casa un buon bottino di punti. Ce la metteremo tutta.

Fred Vasseur Team Principal Scuderia Ferrari HP

Ovviamente tutta la squadra è frustrata per come sono andate le qualifiche. Oggi, fin dalle prove libere, ci è mancato qualcosa sotto vari aspetti mentre ieri sembrava che le cose andassero piuttosto bene sia sul giro singolo che sul passo gara tanto sul bagnato che sull’asciutto.

Oggi tutti hanno faticato con le gomme, al punto che anche la pole position di George Russell è stata ottenuta con gomme usate, ma noi siamo stati più in difficoltà degli altri e non siamo riusciti ad accendere le gomme al momento giusto. Analizzeremo tutto nei dettagli ma non ci abbattiamo perché sappiamo che i punti si assegnano domani.

Per quanto riguarda la gara dobbiamo anche guardare che cosa ci offrirà il meteo che resta una grande incognita. Recuperare posizioni non è impossibile e daremo il massimo, come del resto riuscimmo a fare anche lo scorso anno quando partimmo indietro e completammo una bella rimonta.