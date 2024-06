Quali recap: Charles e Carlos 11° e 12°

Vanno in scena le qualifiche al Circuit Gilles Villeneuve: l’aria è a 20 gradi, l’asfalto a 32.

Q1. Carlos e Charles escono con gomme Soft. Il monegasco inizia con un 1’15”491, Sainz con 1’14”260. Charles fa 1’13”783 e poi 1’13”572, Carlos 1’13”777. Viene montato un nuovo treno di Soft per ciascuno ed entrambi i piloti passano il turno: Sainz in 1’13”038, Leclerc in 1’13”107.

Q2. Cade qualche goccia di pioggia. Carlos e Charles montano Soft nuove e ottengono rispettivamente 1’13”078 e 1’12”773. Sainz poi migliora scendendo a 1’12”927. Rientrano al box e montano un treno di Soft usate seppure per un solo giro lanciato. Si migliorano entrambi ma non basta: Charles ottiene 1’12”619 ed è undicesimo, Carlos centra 1’12”728 ed è dodicesimo.