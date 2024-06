Charles: “Anche dopo Monaco, il mio approccio non cambia”

Charles Leclerc è arrivato nel paddock di Montreal all’indomani della vittoria nel Gran Premio di casa: “Non sono un tipo da grandi festeggiamenti, ma in domenica a Monte Carlo ho fatto qualche eccezione… Martedì però ero già focalizzato sul test gomme che avrei dovuto sostenere il giorno dopo, quindi credo di non aver esagerato…”.

Approccio invariato. La soddisfazione della vittoria nel Principato dunque è già alle spalle per il monegasco: “Per un pilota è importante resettare la mente dopo ogni gara: come non devi restare condizionato da una corsa negativa, altrettanto non dovi lasciarti distrarre dalla gioia di un successo. Di fatto il mio approccio non cambia. Ogni Gran Premio ha la sua storia e deve essere affrontato a mente libera”.

Valori ravvicinati. A Montreal le aspettative sono per un’altra corsa con valori serratissimi: “Credo che avremo lo scenario che abbiamo visto negli ultimi Gran Premi, ovvero noi, Red Bull e McLaren tutti molto vicini. Difficile dire se ci possa essere un favorito, bisognerà aspettare di andare in pista e forse non basterà nemmeno la giornata di domani per avere una fotografia chiara, dal momento che il venerdì potrebbe essere bagnato mentre per sabato e domenica le previsioni sono per il momento più variabili. Come al solito sarà importante iniziare col piede giusto a livello di messa a punto della vettura e poi vedremo come evolveranno le cose”.