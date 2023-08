Qualifica bugiarda

In qualifica la Scuderia Ferrari non ha raccolto un risultato all’altezza del potenziale mostrato in pista fin dal venerdì sia sul giro secco che sul passo. La sessione è stata infatti resa imprevedibile e insidiosa dalla pioggia che è caduta in modo intermittente sul Circuit Gilles Villeneuve e nella lotteria che si è venuta a creare Charles è rimasto escluso nella seconda fase. In Q3 invece Carlos ha ottenuto l’ottavo tempo, anche se sulla griglia di domani scatterà undicesimo a causa di una penalizzazione di tre posizioni per aver ostacolato Pierre Gasly nelle fasi finali del Q1.



Temporali e tempismo. Carlos e Charles hanno superato il Q1 con gomme Intermedie senza troppi problemi, mentre sul circuito la pioggia aveva smesso di cadere. Nella seconda fase tutti i piloti tranne Alex Albon hanno deciso di andare in pista con Intermedie nuove per piazzare un tempo e poi passare alle Soft dal momento che l’acqua stava per tornare a cadere. Con le slick Sainz ha passato il turno mentre Charles ha saltato la chicane finale e non ha dunque migliorato il tempo ottenuto con le Intermedie prima che l’asfalto tornasse bagnato. Il Q3 è durato lo spazio di pochi minuti, per Carlos, di fatto, un unico tentativo: la pioggia è infatti aumentata di intensità e lo spagnolo ha fatto in tempo a centrare solo un 1’29”294 prima che Oscar Piastri innescasse una bandiera rossa. Alla ripresa la pista, quasi allagata, non ha permesso a nessuno di migliorare.



Con il coltello tra i denti. Charles e Carlos sono dunque attesi da una gara in rimonta domani per la quale sarà fondamentale ritrovare il passo mostrato nelle prove libere del venerdì sull’asciutto in un gruppo che, a ridosso di Max Verstappen, si è confermato molto serrato. Il Gran Premio inizia alle 14 locali (20 CET).





Carlos Sainz #55

È stata una qualifica molto tosta. Dopo l'incidente nelle FP3, i ragazzi hanno fatto un gran lavoro per ripristinare la macchina e sono riuscito a recuperare poco a poco la fiducia in Q1 e Q2, mettendo insieme dei giri dignitosi.

In Q3 ero pronto a spingere al massimo, ma sfortunatamente la bandiera rossa e poi la pioggia battente ci hanno impedito di migliorare il nostro tempo e abbiamo perso la possibilità di centrare un risultato più interessante. La mia posizione di partenza non è ideale ma faremo del nostro meglio per recuperare posizioni.





Charles Leclerc #16

Dopo le qualifiche ero frustrato perché amo la mia squadra e sentivo che sia io che il team avremmo potuto fare un lavoro migliore. Abbiamo tutti dato il massimo e fatto passi avanti con la macchina per questo fine settimana, quindi è stato particolarmente deludente non riuscire ad accedere alla Q3. Reagiremo uniti e lavoreremo da squadra per migliorare. In gara darò tutto per recuperare più posizioni possibili e portare a casa un buon risultato.





Frédéric Vasseur, Team Principal

Anche se le condizioni erano uguali per tutti, per vari motivi, le qualifiche oggi non sono andate proprio per il verso giusto. In Q2 non c'era molto tempo per decidere sulla scelta delle gomme e abbiamo voluto stabilire un tempo sulle Intermedie prima di passare alle Soft. Con le slick c'è stato tempo per un giro prima che tornasse a piovere e solo Carlos è riuscito a migliorare. In Q3, ancora una volta, Carlos ha potuto fare solo un giro veloce prima della bandiera rossa, dopodiché la pioggia battente gli ha impedito di migliorare. Da quello che abbiamo visto venerdì nelle prove libere, e visti i valori in campo, sono fiducioso che, in gara, possiamo risalire la classifica e portare a casa un buon risultato.