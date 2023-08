Prove libere 2: Carlos e Charles terzo e quinto

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il quinto tempo nell’unica vera sessione di prove libere del venerdì al Gran Premio del Canada. Il turno inaugurale era infatti durato poco più di quattro minuti prima di essere annullato per un problema legato alle telecamere a circuito chiuso della pista, così la seconda sessione è stata estesa a 90 minuti per permettere a squadre e piloti di recuperare parte del tempo perduto.

77 giri. Carlos e Charles hanno iniziato la sessione con le gomme Medium con cui avevano completato gli unici tre giri nel turno inaugurale: i due hanno ottenuto rispettivamente 1’15”473 e 1’15”523. Sulle due SF-23 sono poi state montate gomme Soft con le quali Leclerc ha ottenuto 1’14”094 e Sainz ha centrato 1’14”196. Dopo una sospensione con bandiera rossa per lo stop in pista di Nico Hülkenberg, i due hanno montato un nuovo set di Soft con le quali Carlos è sceso a 1’13”844 e Charles si stava migliorando prima che Esteban Ocon innescasse una nuova sospensione. Alla ripresa, con la minaccia di pioggia che incombeva sul Circuit Gilles Villeneuve, su entrambe le Ferrari è stato caricato carburante per provare in configurazione gara sia con gomme Medium che con Hard. Nel finale è effettivamente arrivata la pioggia, così gli ultimi giri sono stati effettuati con gomme Intermedie: Carlos ha completato 39 tornate, Charles 38.