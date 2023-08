La prima sessione di prove libere è durata lo spazio di tre giri per Carlos Sainz e Charles Leclerc prima che venisse sospesa con bandiera rossa. La causa della sospensione è stato un problema accusato da Pierre Gasly, rimasto fermo in pista, ma nel contempo un problema con le telecamere del circuito chiuso ha imposto alla direzione gara di terminare la sessione e decidere di estendere di 30 minuti il secondo turno di prove. Si torna in pista dalle 16,30 alle 18.