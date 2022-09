Ritorno all'università

Il venerdì di prove libere del Gran Premio del Belgio, prima gara del Mondiale dopo la pausa estiva in programma sulla pista di Spa-Francorchamps – detta l’università del motorsport – ha proposto una giornata tipicamente belga, con cielo grigio e pioggia a tratti, nella quale la Scuderia Ferrari ha completato il proprio programma con entrambi i suoi piloti. Nella prima sessione Carlos Sainz è risultato il più veloce davanti al compagno di squadra, mentre nella seconda Charles Leclerc ha stabilito il secondo tempo, con Sainz quinto ma a meno di tre decimi dal monegasco.

FP1. Nella prima sessione i piloti hanno preso confidenza con una delle piste più storiche della Formula 1, che per la prima volta si trovavano ad affrontare con le vetture della nuova generazione e con le vie di fuga tornate in ghiaia da quest’anno. Carlos e Charles hanno percorso un giro con gomme Intermedie dal momento che la pista era ancora umida dopo la pioggia del mattino, ma per il resto del turno hanno girato con pneumatici slick. Carlos, che ha provato anche le gomme Hard, ha stabilito il miglior tempo assoluto in 1’46”538, circa un decimo più veloce del compagno di squadra (1’46”607) che ha fatto in tempo a montare anche le Medium pur senza ottenere un tempo significativo a causa del ritorno della pioggia. Nel complesso 16 i giri sia per Carlos che per Charles.

FP2. Nel secondo turno il lavoro è proseguito con la squadra che ha mandato in pista entrambi i piloti su Medium e Soft continuando a lavorare sul bilanciamento pur dovendo fare i conti con una pioggia leggera che andava e veniva. Con la mescola più morbida sia Charles che Carlos hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi in 1’46”369 e 1’46”649. Nell’ultima mezz’ora sulle due F1-75 è stato poi caricato maggiore carburante per simulare le condizioni di gara. Complessivamente Charles ha completato 21 tornate, una in più del compagno di squadra. Domani le prove libere 3 sono in programma alle 13 CET, le qualifiche alle 16.





Charles Leclerc #16

"È bello essere tornati in macchina dopo la pausa estiva. Abbiamo completato un buon numero di giri pur dovendo fare i conti con condizioni di pista particolari, con la pioggia che andava e veniva, magari solo in certe parti del tracciato. È difficile stabilire un ordine di valori dopo la giornata odierna perché credo che i team seguissero programmi piuttosto diversi fra loro. Domani, visto che prenderemo penalità e domenica scatteremo dal fondo, ci concentreremo soprattutto sul lavoro in configurazione gara."





Carlos Sainz #55

"Nel complesso è stato un buon venerdì. Nella prima sessione mi sono sentito subito a mio agio con il bilanciamento della vettura, mentre nella seconda alcuni cambiamenti che abbiamo provato non hanno dato i risultati attesi. Comunque sono fiducioso, sappiamo su cosa lavorare in vista di domani e anche a livello di passo gara direi che ci siamo. Credo che ci siano le premesse per fare bene nel resto del weekend."