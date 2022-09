Prove libere 3: Carlos terzo, Charles settimo

Carlos Sainz e Charles Leclerc hanno ottenuto il terzo e il settimo tempo nell’ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps.

25 giri. Charles e Carlos sono scesi in pista solo con gomme Soft. Con il primo set lo spagnolo ha fermato i cronometri a 1’46”461, mentre il monegasco ha ottenuto 1’46”586. Rientrati al box, i due sono tornati in pista migliorandosi rispettivamente e scendendo a 1’45”824 e 1’46”120. A dieci minuti dal termine della sessione, nel tentativo di migliorarsi ulteriormente, Charles è uscito di pista in curva 12 andando ad appoggiarsi alle barriere. La direzione gara ha esposto la bandiera rossa ma il monegasco è riuscito a uscire dalla ghiaia e a rientrare al box. I due piloti della Scuderia Ferrari sono tornati in pista nel finale per provare la partenza. In totale 13 le tornate percorse da Carlos, una in più rispetto al compagno. Le qualifiche sono in programma alle 16.