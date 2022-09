Prove libere 1: Carlos e Charles guidano il gruppo

I piloti della Scuderia Ferrari hanno conquistato le prime due posizioni della classifica nella sessione inaugurale di prove libere del Gran Premio del Belgio con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc.

33 giri. Entrambi i piloti hanno iniziato il turno assaggiando la pista con gomme Intermedie a causa della pista umida per la pioggia caduta nel corso della mattinata. Rientrati ai box, i due sono tornati a girare con gomme Hard con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’49”017 e 1’49”098. A metà sessione sulle due F1-75 sono state montate gomme Soft con le quali Sainz ha centrato 1’46”538 e Leclerc ha fermato i cronometri a 1’46”607. Negli ultimi minuti sulla vettura numero 16 è stata montata gomma media ma l’arrivo della pioggia su parte del tracciato non ha permesso di sfruttarle a dovere costringendo tutti a rientrare in garage. Nel complesso Carlos ha completato 16 giri, Charles uno in più.