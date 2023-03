Prove libere 3: Charles e Carlos quinto e ottavo

Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il quinto e l’ottavo tempo nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, a Sakhir.

42 giri. Entrambi i piloti sono scesi in pista con gomme Soft con le quali hanno ottenuto 1’33”574 e 1’33”523. Il monegasco è poi sceso a 1’33”567, mentre lo spagnolo ha praticamente ripetuto il suo tempo. A metà sessione sia Leclerc che Sainz hanno caricato carburante per girare in configurazione gara prima di ritornare a simulare la qualifica con delle Soft nuove. Charles ha ottenuto 1’32”624, Carlos 1’32”945. I due hanno percorso 21 giri ciascuno. Le qualifiche sono in programma alle 18 locali (16 CET).