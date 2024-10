Charles mette la quarta: in pole a baku c'è sempre lui

Charles Leclerc non ha deluso le attese e per la quarta volta consecutiva ha battuto tutti gli avversari al Baku City Circuit regalando alla Scuderia Ferrari HP la pole position numero 252 della sua storia. A completare l’eccellente risultato di squadra ci ha pensato Carlos Sainz, che ha ottenuto il suo miglior risultato di sempre in Azerbaigian e scatterà dietro al compagno di squadra, in terza posizione. Il monegasco non ha dunque affatto risentito della poco lineare giornata di ieri e ha dominato la fase decisiva relegando ad oltre tre decimi Oscar Piastri, il primo degli inseguitori che avrebbe battuto anche con il tempo fatto segnare al suo primo tentativo in Q3. Per Charles si tratta della pole position numero 26 della carriera che gli permette di affiancare il campione finlandese Mika Hakkinen nella classifica di tutti i tempi.



Q3. Charles e Carlos sono arrivati alla fase decisiva senza troppi grattacapi e la squadra ha preparato al meglio i dodici minuti che hanno assegnato le prime dieci posizioni della griglia di partenza. Entrambi i piloti sono giunti in Q3 con due set di gomme Soft a disposizione e la squadra in ciascuno dei due assalti al tempo ha centrato alla perfezione il momento in cui far scendere in pista le SF-24, mettendo sia Leclerc che Sainz in condizione di poter godere di una scia sui due chilometri di rettilineo che concludono la tornata del Baku City Circuit. Charles già al primo tentativo ha stabilito un tempo inarrivabile per tutti (1’41”610) e poi ha dilagato nel secondo limando altri due decimi e mezzo e scendendo al definitivo 1’41”365. Carlos, a propria volta, è stato subito veloce con il set iniziale, mentre al secondo giro lanciato ha pagato un piccolo errore nel settore centrale migliorandosi solo di un centesimo e dovendosi, per così dire, accontentare del terzo tempo in 1’41”805 che rappresenta, come detto, la sua miglior qualifica di sempre al Baku City Circuit.



La gara. Il Gran Premio che scatterà domani alle 15 locali (13 CEST) sarà lungo e pieno di insidie, come sempre accade sui circuiti cittadini. A differenza delle tradizionali piste tra i muretti, in Azerbaigian sorpassare non è tuttavia impossibile e dunque la gara si presenta aperta, ma il fatto di avere entrambe le vetture nelle prime due file mette in condizione la squadra di poter preparare al meglio le varie situazioni che si possono verificare. Di sicuro sarà importante la gestione delle gomme visto che la corsa si prospetta ad uno stop. In passato però si è visto come Safety Car tardive possano sconvolgere anche gli equilibri che sembrano più consolidati: servirà perciò la massima concentrazione dal primo all’ultimo giro.

Charles Leclerc #16



Sono felice della mia qualifica. Su questa pista mi sono sempre sentito a mio agio e sono contento delle sensazioni che ho avuto in macchina fin dall’inizio del weekend. Non abbiamo cambiato praticamente nulla fin dalle prime prove libere a livello di set-up, cosa piuttosto rara, e per questo sapevo che sarei potuto andare forte.

Quella di domani sarà una gara lunga nella quale la gestione delle gomme sarà fondamentale, quindi ci focalizzeremo su questo aspetto e daremo il massimo per portare al team un’altra vittoria.

Carlos Sainz #55



È stata una qualifica solida in cui ho aumentato la mia confidenza in pista man mano che la sessione progrediva. Il mio Q1 è stato un po’ caotico, mentre un Q2 più lineare mi ha aiutato ad entrare nel ritmo in vista del Q3.

Purtroppo nel mio secondo tentativo ho commesso un piccolo errore nel settore 2 e ne ho pagato il prezzo, ma nel complesso credo che siamo in una buona posizione per lottare domani da squadra con entrambe le auto.

Ora ci prepareremo a fondo per la corsa: una buona partenza e la gestione degli pneumatici saranno fondamentali. Non vedo l’ora di andare in gara



Fred Vasseur - Team Principal Scuderia Ferrari HP



È stata una qualifica molto buona, con Charles sempre tra i primi della classifica nonostante l'incidente di ieri. Ero sicuro che nulla avrebbe potuto influenzare la sua sicurezza, dato che questo è uno dei suoi circuiti preferiti. Sono anche contento per Carlos, che ha fatto un grande passo avanti su questa pista: la sua terza posizione è molto buona e per noi significa avere entrambe le vetture in una eccellente posizione di partenza per domani.

Il passo gara nelle prove libere è stato buono, anche se siamo riusciti a provarlo solo con Carlos. Questa sera ci concentreremo su noi stessi e prepareremo la gara nei dettagli con l'obiettivo di ottenere una prestazione costante dal primo all’ultimo giro di gara.

Quella di Baku è una pista dove è molto facile commettere errori, da parte dei piloti e dei team sulla quale i sorpassi sono decisamente possibili, quindi dobbiamo ancora una volta eseguire la gara in modo perfetto, mantenendo sempre la concentrazione per essere pronti per ogni possibile scenario.