Avanti piano

Una vettura in seconda fila, una in terza e sei punti in classifica Costruttori: questo il bilancio della Scuderia Ferrari HP nel sabato del Gran Premio d’Austria. Rispetto alla Sprint Qualifying di ieri sono stati fatti dei piccoli passi avanti sul giro secco con gomme Soft anche se non è bastato per lottare per la prima fila dello schieramento. A scattare dalla quarta posizione domani sarà Carlos Sainz, mentre dietro di lui, in sesta piazzola, ci sarà Charles Leclerc che ha provato di tutto nel finale ma ha commesso un errore che non gli ha permesso di migliorare il suo tempo iniziale in Q3.

Q3. Carlos e Charles hanno gestito bene le prime due fasi, anche se il monegasco si è trovato a dover scendere in pista nel finale di Q1 e Q2 per essere pronto a reagire nel caso in cui troppi rivali avessero migliorato. Nell’ultima fase Sainz ha dunque avuto a disposizione due treni di gomme Soft nuovi, mentre Leclerc ha potuto disporre di un set con un giro all’attivo e di uno completamente nuovo. Al primo tentativo Carlos ha ottenuto 1’05”235, Charles 1’05”044, riscontri momentaneamente validi per la quarta e la settima posizione. Al secondo giro lanciato Sainz si è migliorato ed è sceso a un buon 1’04”851, a soli undici millesimi dal terzo tempo di George Russell, mentre Leclerc ha avuto un bloccaggio in curva 4 che ne ha compromesso la prestazione. Il monegasco si è dunque dovuto accontentare di quanto ottenuto nel primo tentativo, valido per la sesta posizione dopo che a Oscar Piastri è stato cancellato il tempo per il mancato rispetto dei limiti della pista.

Sprint Race. I sei punti nella classifica Costruttori erano arrivati poco dopo le 12 di questa mattina, al termine della terza gara Sprint della stagione, nella quale Carlos e Charles scattavano quinto e decimo. Entrambi autori di una ottima partenza, Sainz si è trovato quarto alla fine del primo giro dopo aver superato Russell, mentre Leclerc è saltato davanti alle Alpine e ha sorpassato Sergio Perez installandosi al settimo posto. Carlos ha perso la posizione dalla Mercedes al giro 8 tornando quinto, mentre Charles è rimasto nella stessa posizione fino alla bandiera a scacchi.

Domani. Il Gran Premio d’Austria scatterà domani alle ore 15: da percorrere ci sono 71 giri, con condizioni atmosferiche che dovrebbero essere simili a quelle degli ultimi due giorni. L’obiettivo sarà provare a lottare per un posto sul podio, e comunque portare a casa quanti più punti possibile, mentre a livello strategico sarà importante verificare come si assesterà il gruppo dopo il via, perché, come ha dimostrato la Sprint, il fatto di ritrovarsi o meno in un treno di vetture con DRS, e in quale posizione all'interno di esso, può fare la differenza sia in termini di gestione gomme che di rendimento complessivo della vettura.





Carlos Sainz #55

È stata una giornata migliore rispetto a ieri: abbiamo guadagnato in prestazione e credo che le modifiche fatte oggi nel complesso ci abbiano indubbiamente aiutato. Stiamo ancora faticando nelle curve veloci, ma stiamo lavorando molto duramente con la squadra per affrontare nel modo migliore questa situazione.

Di fatto siamo dove immaginavamo di poter essere, ma credo che stiamo migliorando e oggi siamo stati molto vicini al terzo posto sulla griglia. L’obiettivo per domani è chiaramente il podio: sappiamo che sarà difficile, ma daremo il massimo, come sempre.





Charles Leclerc #16

Oggi è stata una giornata imperfetta. Dopo la prestazione non eccezionale nella gara Sprint del mattino abbiamo lavorato insieme al team per modificare l’assetto della vettura e cercare quei decimi preziosi che ci mancavano sia per la qualifica che per la gara di domani. Credo che il lavoro oggi abbia pagato e che domani possiamo risalire.

In Q3 dopo un primo tentativo incoraggiante con gomme usate ho sentito delle buone sensazioni e ho provato a spingere al massimo. Purtroppo ho commesso diversi errori, nelle curve 4 e 6, e così domani dovrò partire sesto.

Tengo comunque il buono della giornata e credo che il potenziale per ambire a un podio ci sia. Sembra che abbiamo imboccato la direzione giusta e spero che domani in gara ce la giocheremo per qualcosa di interessante.





Fred Vasseur

Team Principal Scuderia Ferrari HP

Nel complesso abbiamo fatto un piccolo passo avanti rispetto a ieri, anche se in verità speravamo di essere un po’ più davanti in griglia. Siamo migliorati nell’ultimo settore ma soffriamo ancora un po’ troppo in un paio di curve.

Carlos ha fatto una buona qualifica ed è stato soltanto un centesimo di secondo più lento di (George) Russell, mentre Charles stava completando un buon giro, molto più veloce del suo precedente, prima di bloccare le ruote in curva 4. È stato un peccato che abbia dovuto effettuare il suo primo tentativo in Q3 con gomme usate anziché con un set nuovo.

Per quanto riguarda la gara, oggi nella Sprint abbiamo visto che si formano dei treni di vetture con DRS e se ci si trova nella giusta posizione si può beneficiarne parecchio. L’effetto contrario è che se si finisce in fondo a quel treno è facile surriscaldare le gomme e la vettura in generale. Molto dipenderà dalla partenza e dal primo giro, ma rispetto alla Sprint per cambiare le cose ci sono strategie e pit stop e tutti potranno giocare con questi fattori.