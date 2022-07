A Spielberg per il ritorno della Sprint

Gran Premio d'Austria: numeri e curiosità

2. I colori della bandiera del comune di Spielberg che, come nel caso di Modena, sono il giallo e il blu. Il comune conta 5.300 abitanti e si trova nel distretto di Murtal, in Stiria, e nel 2015 ha inglobato la municipalità soppressa di Flatschach.



5. Il numero massimo di piloti che si sono alternati al comando del Gran Premio d’Austria. Nel 2014 furono Nico Rosberg, che poi vinse la gara, Felipe Massa, Sergio Perez, Fernando Alonso con la Ferrari e Valtteri Bottas. Due anni più tardi furono Lewis Hamilton, che vinse, Rosberg, Max Verstappen e i ferraristi Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen. In quattro occasioni (1982, 1985, 2020 e 2021) c’è stato un unico leader della corsa.



6. Il numero di gare di Formula 1 che il circuito di Spielberg avrà ospitato negli ultimi tre anni al termine di questo weekend. Nel 2020 il circuito ospitò la ripartenza dopo la pandemia di Covid-19 con due gare consecutive, disputate il 5 e il 12 luglio. Lo stesso è accaduto lo scorso anno, mentre in questa stagione oltre al Gran Premio è in programma la gara Sprint da 100 km.



14. I piloti austriaci che hanno disputato almeno un Gran Premio di Formula 1. Il primo fu il grande Jochen Rindt – campione del mondo alla memoria nel 1970 dopo aver perso la vita nelle qualifiche di Monza – che debuttò nel primo Gran Premio d’Austria, quello del 1964, al volante di una Brabham. L’ultimo è stato Christian Klien quasi dodici anni fa quando prese parte al Gran Premio di Singapore 2010 al volante della HRT (Hispania Racing Team). Il pilota più rappresentativo è indubbiamente Niki Lauda, vincitore di tre titoli mondiali, due dei quali (1975 e 1976) con la Scuderia Ferrari. Da ricordare anche Gerhard Berger, capace di conquistare dieci vittorie, cinque delle quali con la Ferrari.



1.855.000. Il numero delle mucche allevate in Austria, che è prevalentemente montano. In media c’è una mucca ogni cinque abitanti, il rapporto più elevato al mondo. Oltre mezzo milione sono mucche da latte, che pongono la piccola Austria al decimo posto in Europa.

Così in Ferrari 75 anni fa

A inizio luglio si corre il Circuito di Forlì, sul circuito organizzato in città. Si assegna la Coppa Luigi Arcangeli e in Ferrari c’è un cambio di pilota. La Scuderia per la gara del 6 luglio decide di affidarsi a non al solito Franco Cortese ma a un grande campione come Tazio Nuvolari. La stella degli anni Trenta non sta bene, corre con una mascherina alla bocca, segno che la malattia avanza inesorabilmente. Ma Nuvolari non è persona che si arrenda facilmente e porta la Ferrari 125 SC ad una brillante vittoria, la quinta in meno di tre mesi, portando il nome Ferrari ad una risonanza ancora più grande. Dietro di lui a Forlì si piazza la Lancia Aprilia di Enrico Adanti.