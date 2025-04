Il campionato inizia dalla quarta fila

La stagione della Scuderia Ferrari HP incomincerà dalla quarta fila nel Gran Premio di Australia che prenderà il via domani alle ore 15 locali (5 CET). Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno ottenuto il settimo e l’ottavo posto nelle qualifiche, un risultato inferiore alle aspettative ma che domani potrebbe essere recuperato in gara – 56 giri pari a 306 chilometri –. La corsa si presenta più aperta che mai, visto e considerato che domani su Melbourne è attesa una perturbazione che dovrebbe portare molta pioggia sul circuito di Albert Park.





Da Q1 a Q3. Charles e Lewis non hanno faticato a superare la prima fase, mentre nella seconda Hamilton ha dovuto utilizzare due treni gomme Soft. L’inglese è stato a propria volta promosso al Q3 ma Lewis lo ha dovuto affrontare con un solo treno nuovo di Soft, a differenza del compagno di squadra. Leclerc al primo tentativo ha fermato i cronometri a 1’15”755, tempo buono per il terzo posto, mentre Hamilton ha ottenuto 1’16”327 con pneumatici usati, piazzandosi provvisoriamente settimo. Al secondo assalto alla pole position entrambi i piloti hanno potuto disporre di gomme Soft nuove, ma Charles non ha migliorato il proprio tempo ed è scivolato settimo. Lewis invece è sceso a 1’15”973, crono valido per l’ottavo posto.





Gara ricca di incognite. La gara domani si presenta quanto mai imprevedibile, come spesso accade quando piove. Charles e Lewis saranno chiamati a rimontare per ottenere un buon risultato di squadra e le occasioni potrebbero essere lì, solo da raccogliere. Questa sera la squadra lavorerà per preparare al meglio i possibili scenari e massimizzare il potenziale della SF-25.





Charles Leclerc #16

Il mio giro in Q3 non è stato eccezionale e in generale direi che oggi semplicemente non avevamo il passo per fare molto di più. Abbiamo faticato parecchio con il bilancio vettura, non siamo riusciti a mettere tutto insieme e c’è senza dubbio del lavoro da fare stasera. Per la gara ci aspettiamo pioggia e condizioni difficili: dal canto nostro daremo il massimo e vedremo cosa sarà possibile portare a casa.



Lewis Hamilton #44

Non siamo dove volevamo, ma nel complesso sono soddisfatto dei progressi fatti negli ultimi due giorni. Non ci aspettavamo di essere a otto-nove decimi dalla pole, ma dato che per me questo è un weekend di prime volte, sapevo quanto sarebbe stata ripida la curva di apprendimento. Charles ha ovviamente più esperienza, ma sto acquisendo fiducia con la vettura e imparando come sfruttare al massimo il suo potenziale.

Ci concentreremo su noi stessi e cercheremo di capire come ridurre il gap. Domani sarà una sfida impegnativa, soprattutto perché non ho ancora guidato questa macchina sul bagnato, ma faremo tutto il possibile per affrontare al meglio la gara ed essere lì davanti.





Fred Vasseur Team Principal

Ovviamente non possiamo essere soddisfatti del risultato della qualifica odierna. In Q1 e Q2 non sembrava che le cose andassero troppo male, visto che eravamo a uno-due decimi dalle McLaren. In Q3 invece non abbiamo fatto un buon lavoro perché non siamo riusciti a tenere lo stesso ritmo dei nostri rivali e di conseguenza ci ritroviamo in una posizione che non rispecchia il nostro vero potenziale. Domani la gara potrebbe presentare uno scenario completamente diverso, visto che il passo ieri era buono e potremmo avere condizioni molto diverse, visto che è attesa la pioggia. I punti si assegnano domani e dobbiamo fare un buon lavoro, preparandoci nei minimi dettagli: sono convinto che abbiamo il potenziale per portare a casa un buon bottino di punti.