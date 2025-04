Giornata produttiva

È stato un primo venerdì di stagione produttivo quello della Scuderia Ferrari HP sul circuito australiano di Albert Park: la squadra è riuscita a completare il programma previsto e ha continuato il lavoro sul bilancio della SF-25. Charles Leclerc ha ottenuto il tempo di riferimento nella seconda sessione di prove libere, la più rapida di giornata, mentre il suo nuovo compagno, Lewis Hamilton, ha fatto segnare la quinta miglior prestazione. C’è ancora da lavorare in vista di qualifica e gara, ma il team ha potuto raccogliere molti dati che saranno studiati questa notte e impiegati per stabilire i passi successivi a livello di regolazioni.



FP1. Charles e Lewis hanno iniziato la giornata montando gomme Medium con le quali hanno cominciato a prendere confidenza con la SF-25 e i muretti di Albert Park andando a stabilire i primi tempi significativi in 1’17”842 e 1’18”401. Poco dopo metà sessione su entrambe le vetture sono state montate gomme Soft con le quali Leclerc ha centrato il terzo riscontro cronometrico in 1’17”461 subito prima che il turno venisse interrotto a causa dell’incidente di Oliver Bearman, finito contro le barriere alle curve 9-10, con conseguenze solo per la sua monoposto. La sessione è ripresa con dieci minuti di tempo a disposizione e Hamilton, con pneumatici che avevano già dato il meglio della loro prestazione, ha stabilito il proprio miglior tempo in 1’18”071, riscontro valido per la dodicesima posizione, prima di rimontare il set di Medium impiegato all’inizio. Leclerc ha percorso in totale 21 tornate, una in più del compagno di squadra, per un totale di 41.



FP2. Come nel turno del mattino, Charles e Lewis hanno iniziato con gomme Medium anche nel pomeriggio. Poco dopo la mezz’ora sulle SF-25 sono stati montati nuovamente pneumatici Soft per girare in configurazione da qualifica con i quali Lewis ha centrato il quinto riscontro cronometrico in 1’16”859, e Charles si è piazzato in cima alla classifica con un buon 1’16”439. Negli ultimi venti minuti entrambi i piloti hanno imbarcato carburante per girare in configurazione gara: il monegasco ha completato 32 tornate, una in più del compagno, per un totale di squadra di 63.



Domani. Le vetture nel sabato di Melbourne torneranno in pista alle ore 12.30 (2.30 CET) per l’ultima sessione di prove libere in preparazione della qualifica delle 16 (6 CET). Domenica la gara prenderà il via alle 15 (5 CET), con 58 giri da percorrere.

Charles Leclerc #16

Oggi il feeling con la macchina è stato buono e abbiamo avuto una prima giornata in pista solida. C’è ancora margine di miglioramento per quanto riguarda il bilancio vettura, cosa comune a tutti nel paddock, dato che queste monoposto sono ancora piuttosto nuove per tutti noi e dobbiamo spingere per comprenderne i limiti.

È troppo presto per trarre conclusioni: avremo un’idea più chiara del ritmo di ciascuna squadra soltanto domani in qualifica. In generale, è stato un buon venerdì per cominciare e non vediamo l’ora che sia domani, quando punteremo alla pole position.