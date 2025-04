Partenza in salita

Partenza decisamente in salita per la Scuderia Ferrari HP che lascia l’Australia, sede della prima gara del campionato, con un bottino sotto le attese fatto di appena cinque punti, derivanti dall’ottavo posto di Charles Leclerc e dal decimo di Lewis Hamilton. La gara di Albert Park è stata disputata in condizioni atmosferiche difficili – con pista umida, poi asciutta e quindi nuovamente inondata d’acqua – che nella sua parte finale si è rivelata una sorta di roulette nella quale le scelte fatte non hanno dato i risultati sperati.



La gara. Le condizioni di pista umida, con pioggia che cadeva in modo intermittente, hanno mietuto più di una vittima nella prima parte di gara, al punto che il via iniziale è stato abortito e la distanza da percorrere ridotta di un giro. Alla seconda partenza Charles è scattato benissimo e si è sbarazzato immediatamente di Alex Albon e Yuki Tsunoda salendo al quinto posto, mentre Lewis è rimasto imbottigliato dietro alla Williams del pilota thailandese in ottava piazza. Fino al giro 33 non è più accaduto nulla: in quella tornata Fernando Alonso ha innescato una Safety Car della quale tutti hanno approfittato per passare a gomme da asciutto – Hard per entrambi i ferraristi – senza alcun cambio di posizione. Al giro 45 su Albert Park si è abbattuto un breve ma violentissimo temporale che ha sconvolto gli equilibri. Le due McLaren che erano al comando sono uscite di pista e solo Lando Norris è riuscito a tornare sull'asfalto e a fermarsi immediatamente ai box per rimontare pneumatici Intermedi. Max Verstappen ed entrambe le Ferrari sono invece rimasti fuori, con Lewis che si trovava davanti a Charles dopo che il monegasco era finito in testacoda nel terzo settore. L’olandese alla fine della tornata successiva ha deciso di rientrare, giudicando la pista troppo bagnata per continuare con gomme slick classificandosi secondo a fine gara, mentre i piloti della Scuderia sono rimasti fuori un giro in più sperando che la pioggia cessasse. L’acquazzone è invece continuato e così alla tornata seguente, dopo aver perso molto tempo per tenere sul nastro d’asfalto inzuppato di pioggia le SF-25 con le Hard, ai ferraristi non è rimasto che rientrare ai box per gomme Intermedie riprendendo attardati, in nona e decima posizione. Nel finale Charles ha superato Lewis e poi anche Pierre Gasly salendo all’ottavo posto. Hamilton ha fatto lo stesso salendo nono, ma all’ultimo giro ha dovuto cedere all’attacco di Oscar Piastri concludendo decimo.



Subito in pista. La Scuderia Ferrari HP già da questa sera si rimbocca le maniche e si butta a testa bassa sul lavoro: ci sono tanti dati da analizzare per verificare cosa non ha funzionato nel weekend australiano e preparare nel migliore dei modi l’appuntamento della settimana prossima in Cina, allo Shanghai International Circuit.

Charles Leclerc #16

È stata una gara difficile e ci sono cose che dobbiamo rivedere e su cui lavorare. Non eravamo i più veloci, ma, considerate le condizioni meteorologiche, credo ci fosse la possibilità di portare a casa dei punti importanti, e invece non ci siamo riusciti. Ho perso alcune posizioni dopo un testacoda alla curva 11, ma con la Safety Car che è uscita poco dopo non mi è costato più di tanto. Poi però ci siamo fermati un giro troppo tardi per rimettere le gomme Intermedie, e abbiamo perso di nuovo molte posizioni. Ci sono due cose su cui dobbiamo riflettere. La prima è facile, visto che il testacoda è stato un mio errore. La seconda è qualcosa che risolveremo come squadra, esaminando le nostre decisioni e assicurandoci di fare la scelta giusta se una situazione simile si dovesse ripresentare. Siamo in un processo continuo di miglioramento. Ora siamo delusi, ma è positivo sapere che torneremo in macchina tra pochi giorni, in Cina, per riprovarci.

Lewis Hamilton #44

Non è stato l'inizio che volevamo, ma da questa gara ci sono molte cose da imparare e su cui lavorare. La partenza è stata buona, anche se ho perso slancio uscendo da curva 1 all'esterno di Charles e così sono rimasto bloccato dietro Albon per gran parte della gara. La pioggia mescola sempre le carte e la strategia dipende dal tempismo e anche da un po' di fortuna. Abbiamo rischiato e guadagnato posizioni, ma poi ci siamo fermati troppo tardi per rimontare le gomme Intermedie e questo ci è costato caro, visto che siamo ripiombati in fondo alla top-10, con tanto terreno da recuperare. Ho avuto difficoltà con il bilanciamento, ma questa gara rimane importante perché mi ha permesso di imparare di più sulla SF-25 in diverse condizioni meteorologiche e di aumentare il mio bagaglio di esperienza nel lavoro con la mia nuova squadra. McLaren e Red Bull avevano un ritmo notevole oggi, quindi da parte nostra c'è del lavoro da fare, ma ci impegneremo a fondo. Non vedo l'ora di tornare in macchina il prossimo weekend in Cina.

Fred Vasseur – Team Principal

Non possiamo essere contenti del risultato della gara di oggi: abbiamo raccolto meno di quello che il potenziale della nostra vettura ci avrebbe consentito e questo significa che, come squadra, non abbiamo fatto un buon lavoro. Charles era partito bene e anche Lewis stava lottando per risalire posizioni; poi, quando ha ripreso a piovere, abbiamo deciso di restare fuori prendendoci dei rischi, come del resto ha fatto Max (Verstappen), ma abbiamo sbagliato strategia allo step successivo rimanendo fuori un giro più di lui e pagando il prezzo di questa scelta. Da questo weekend ci portiamo a casa le buone sensazioni di venerdì, quando sia sul giro secco che sul passo eravamo stati in linea con Mercedes e Red Bull e poco dietro a McLaren. L’altra cosa positiva è che fra una settimana saremo di nuovo in pista e avremo subito modo di fare una verifica del nostro potenziale. È una stagione molto lunga, dobbiamo continuare a lavorare sodo.