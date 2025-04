Prove libere 2: Charles primo, Lewis quinto

La Scuderia Ferrari HP ha ottenuto il primo e il quinto tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Australia.

63 giri. Come nel turno del mattino, Charles e Lewis hanno iniziato con gomme Medium con le quali hanno stabilito rispettivamente 1’18”434 e 1’18”546, poi migliorati a 1’17”692 e 1’18”027. Dopo un rientro ai box per alcune regolazioni, Hamilton ha centrato 1’17”409, e poco dopo Leclerc ha fermato i cronometri a 1’16”794. Al giro successivo Lewis è poi sceso a 1’17”194. Entrambi hanno dunque montato pneumatici di mescola Soft per girare in configurazione da qualifica: Hamilton a quel punto ha portato a casa il tempo di 1’16”859, imitato poco dopo da Leclerc che ha stabilito il miglior riscontro in 1’16”439. Negli ultimi venti minuti è stato imbarcato carburante per girare in configurazione gara: 32 in totale le tornate di Charles, 31 quelle di Lewis.