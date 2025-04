Charles: “Io e la squadra siamo pronti”

Charles Leclerc ha incontrato i giornalisti nel prato antistante l’hospitality della Scuderia Ferrari HP, dicendosi carico per la stagione che sta per cominciare: “Credo che tanto io quanto la squadra ci siamo preparati bene e siamo pronti. Ora è tempo di mettere tutto insieme e questo weekend avremo una prima fotografia delle forze in campo”, ha commentato rispondendo alla prima domanda.

Concentrati su noi stessi. Il monegasco ha raccontato con quale approccio inizierà a lavorare domani: “Come sempre, ma a maggior ragione in occasione della prima gara, saremo molto concentrati su noi stessi. Non abbiamo troppe informazioni sui nostri rivali, per cui penseremo solamente a preparare al meglio le varie fasi del weekend – ha detto –. Lavoreremo sulla rifinitura della messa a punto e metteremo in pratica alcune soluzioni provate al simulatore sulla base delle indicazioni raccolte nei test del Bahrain. L’obiettivo è avere un weekend lineare, che ci permetta di sfruttare al massimo il potenziale della SF-25”.