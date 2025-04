Lewis: “Non vedo l’ora di essere in macchina”

Lewis Hamilton è entrato nel paddock del circuito di Albert Park con un bel sorriso, segno di come continui a godersi ogni momento della sua avventura con la Scuderia Ferrari HP. L’inglese ne ha parlato anche con i giornalisti nella conferenza stampa FIA: “Onestamente non vedo l’ora di scendere in pista. Sto vivendo il periodo più eccitante della mia vita, e me lo sto davvero godendo”.

Nessuna pressione. Hamilton ha spiegato che il cambio di team non gli ha messo nessuna pressione addizionale. “Negli anni ho imparato che la pressione che metto su me stesso è dieci volte più alta di qualsiasi altra pressione che possa essere messa su di me – ha detto – quindi non sono preoccupato. A livello di aspettative so quale può essere il mio contributo, so che cosa posso ottenere e so cosa ci vuole per raggiungere gli obiettivi. Per quanto mi riguarda sarò concentrato su me stesso e, insieme alla squadra, lavoreremo per massimizzare il potenziale della vettura. Mi avvicino a questo weekend con una mente molto aperta. Si tratta di entrare nella stagione e trovare un buon ritmo. Sarò concentrato su me stesso e insieme alla squadra lavoreremo per massimizzare il potenziale della vettura. Approccio questo weekend con la mente molto aperta. L’obiettivo non può che essere quello di iniziare col piede giusto la stagione”.