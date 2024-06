Gran Premio dell'Arabia Saudita 2024 di Lorenzo Nuti

Lorenzo Nuti (1985) è un illustratore, disegnatore e concept artist italiano. Tra il 2011 e il 2015 ha collaborato con Marco Rastrelli per la creazione e la pubblicazione della trilogia "Les bítes de Black City", destinata al mercato francese. Nel periodo dal 2013 al 2015, ha ricoperto il ruolo di background e technical artistic supervisor nel campo dell'animazione. Nel 2016, ha pubblicato in Italia per Kleiner Flug il volume "Giovanni dalle bande nere", scritto da Marco Rastrelli. Nel 2017, in collaborazione con la sceneggiatura di Andrea Meucci, ha contribuito alla realizzazione di "La legione occulta dell'impero romano", pubblicato da Newton Compton Editori.

Nel 2018 è stato docente di anatomia artistica presso la Scuola Internazionale di Comics di Firenze e nello stesso anno ha lavorato sulle chine del volume a fumetti storico "Horatio Nelson". Negli ultimi anni, ha prestato la sua arte come illustratore per "Brancalonia - the spaghetti fantasy Rpg" edito da Acheron Books. Dal 2020 collabora con la casa editrice Sergio Bonelli Editore pubblicando sulla serie regolare “Dragonero” creata da Luca Enoch e Stefano Vietti.

Nel 2023 lavora alle pagine del Team-up “Dragonero-Conan il Barbaro”, una miniserie scritta da Luca Enoch e Stefano Vietti, edita da Sergio Bonelli Editore in collaborazione con Panini Comics.