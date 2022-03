Race report: Charles-Carlos, doppio podio per la Scuderia

Temperature: aria 25°, asfalto 30°

Partenza. Al via Sergio Perez scatta bene, non perfetto Charles che si infila in seconda posizione. Max Verstappen supera Carlos. Le Ferrari seconda e quarta al primo passaggio sul traguardo.

Giro 15. Sergio Perez si ferma per cambiare le gomme e subito dopo Nicolas Latifi finisce contro le barriere. È Virtual Safety car. Charles e Carlos si fermano per un doppio stop e ripartono Leclerc guida su Verstappen, Perez e Sainz.

Giro 16. All’uscita dai box Carlos è stato stretto da Perez, ma non c’è dubbio che la Ferrari fosse davanti. Carlos si lamenta per radio.

Giro 19. Si riparte. Perez restituisce la posizione a Carlos. Ferrari prima e terza.

Giro 39. Virtual Safety Car per le vetture di Fernando Alonso e Daniel Ricciardo fermi in pista.

Giro 46. La Virtual Safety Car termina e Verstappen riesce a superare Charles che proprio mentre cercava di attaccare nuovamente al penultimo giro si ritrova impossibilitato ad attaccare a causa delle bandiere gialle per l’incidente tra Alex Albon e Lance Stroll.

Traguardo. Charles arriva sul traguardo a mezzo secondo da Verstappen, mentre Carlos è terzo davanti a Perez.