Quali recap: Charles quarto, Carlos 15°

Meteo: notte, sereno. Temperature: aria 29°; asfalto 31°

Q1. Carlos e Charles vanno in pista con gomme Soft. Lo spagnolo ottiene un primo tempo di 1’29”178, mentre il monegasco centra 1’29”651. Entrambi si migliorano scendendo a 1’28”330 e 1’28”554. A cinque minuti dal termine le SF21 tornano in pista con gomme Soft nuove e si migliorano, Carlos in 1’28”237 (P4) e Charles in 1’28”310 (P6).

Q2. Nella seconda fase entrambi i piloti scendono in pista con gomme Medium. Charles fa segnare 1’28”612, mentre Carlos non va oltre un 1’30”358 che viene cancellato per superamento dei limiti della pista in curva 4. Al secondo tentativo Charle si migliora con 1’28”459, mentre Carlos finisce in testa coda sfiorando il muro ma senza danni se non un leggero danno all’ala posteriore che però non gli permette di stabilire un tempo competitivo. Finisce così per Sainz, partirà 15°. Charles invece accede alla fase conclusiva.

Q3. Charles entra in pista con gomme Soft nuove e centra 1’28”481, migliorandosi al secondo tentativo con un fantastico 1’28”054 che gli vale il quarto posto.