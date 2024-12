Charles: “Non vedo l’ora di scendere in pista con Arthur”

Il weekend della Scuderia Ferrari HP ad Abu Dhabi si annuncia molto speciale, visto che per la prima volta nell’era ibrida della Formula 1 il team è in corsa per un titolo, quello Costruttori, nell’ultima gara della stagione. Per Charles Leclerc però sarà ancora più speciale perché domani sull’altra SF-24 nelle prime prove libere ci sarà il fratello minore Arthur. “Sarà un momento molto particolare – ha detto – perché in un certo senso vorrà dire che tutti i sacrifici che ha fatto la mia famiglia saranno serviti a qualcosa”.

Prima volta. Arthur sarà in macchina al posto di Carlos Sainz per rispettare il regolamento che impone come un giovane pilota – con meno di due gare all’attivo – debba guidare in due occasioni per ciascun team. In Messico era stato Oliver Bearman a calarsi nell’abitacolo della vettura di Charles, domani toccherà ad Arthur che in questa stagione ha vinto il campionato italiano Gran Turismo Endurance su una Ferrari 296 GT3 e ha lavorato molto al simulatore per la Scuderia. “Tutta la mia famiglia volerà qui da Monaco per assistere a questo momento. Speriamo sia l’inizio perfetto di un weekend da ricordare. Un consiglio? Gli ho detto semplicemente di divertirsi”.

Serve l’esecuzione perfetta. Per il titolo Costruttori i giochi sono aperti, ma serve una vera e propria impresa per conquistarlo: “Dal canto nostro dobbiamo mettere in atto l’esecuzione perfetta, perché ci serve una doppietta, e poi occorre probabilmente che qualcosa vada storto ai nostri avversari. Il circuito dovrebbe essere neutro per tutti e quattro i top team quindi di sicuro vedremo valori molto ravvicinati. Noi dobbiamo fare in modo che questa volta i millesimi siano dalla nostra parte”.