Quali recap: Charles e Carlos terzo e quarto

Cielo sereno, temperature: aria 28°; pista 30°

Q1. Charles e Carlos aspettano qualche minuto prima di uscire. Leclerc stabilisce 1’25”211, Sainz fa 1’25”090. Entrambi si qualificano per il Q2.

Q2. Le due Ferrari vanno in pista con gomme Soft usate. Carlos ferma i cronometri a 1’25”039, Charles 1’25”345. Il monegasco deve tornare in pista, con Soft nuove così come il compagno di squadra. Entrambi migliorano e passano il turno in 1’24”517 e 1’24”521.

Q3. Le due F1-75 hanno due treni di Soft nuovi. Carlos al primo tentativo centra 1’24”281, mentre Charles fa 1’24”343. Con l’ultimo treno entrambi si migliorano: Charles scende a 1’24”092, Carlos a 1’24”242. Le due Ferrari scatteranno terza e quarta.