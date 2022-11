Gran Premio di Abu Dhabi 2022 di Bruno Letizia

BIO

Bruno Letizia (Roma, 3 novembre 1981) è sceneggiatore e disegnatore di fumetti. Collabora come disegnatore per Kawama (Icomics) e per l’americana IDW su True Blood The French Quarter. Collabora come sceneggiatore per Coniglio Editore, Bugs Comics e per Les Humanoides Associées su Izunas, assieme a Saverio Tenuta e Carita Lupatelli. Quest’ultima serie è tradotta in cinque diverse lingue. Come autore completo sforna H.E.R.O.I.N. per Verdenero edizioni e pubblica la storia breve Fall Of The Fortress su Clint Mag, la rivista made in U.K. di Mark Millar. Fonda, assieme a Giulio Antonio Gualtieri, Michele Monteleone, Stefano Marsiglia, Roberto Cirincione e Francesco Trentani, la Villain Comics: etichetta indipendente per la quale realizza le miniserie Se Sei Vivo, Spara!, Siouxie Fox e Le Città Invisibili. Lavora dal 2010 come insegnante, attualmente presso la sede di Pescara della Scuola Internazionale di Comics e l'ACCA Academy di Jesi.