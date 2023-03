Genesys diventa Team Partner della Scuderia Ferrari

La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare l’arrivo di un nuovo Team Partner che si lega alla squadra con un accordo pluriennale: si tratta di Genesys, uno dei leader mondiali nelle soluzioni per la Customer Experience – ovvero la somma di tutte le sensazioni vissute da un cliente in ogni interazione con un marchio fino all’acquisto – il contact center in cloud e la gestione dei dati digitali.

Il logo dell’azienda, con uffici in cinquanta Paesi del mondo e clienti in oltre cento, sarà presente sulle vetture di Charles Leclerc e Carlos Sainz e sarà anche partner di Ferrari per le competizioni endurance e la 24 Ore di Le Mans sulla 499P.

Benedetto Vigna Ferrari CEO

“Siamo felici che Genesys si unisca alla Scuderia Ferrari come Team Partner e di saperla anche coinvolta nel nostro programma LMH. Si tratta di un’azienda che fa della leadership tecnologica la propria forza e che, come noi, ha un approccio instancabile, volto a migliorare e progredire continuamente. Sono sicuro che le sinergie tra le nostre due attività offriranno un enorme valore a entrambe le parti”.