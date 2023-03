Ferrari rinnova la partnership con VistaJet

Ferrari è orgogliosa di annunciare il rinnovo della partnership con VistaJet, la compagnia globale di viaggi d’affari che rimane Official Partner della Scuderia di Formula 1 e supporterà Ferrari anche nel programma Hypercar che vedrà protagonista la 499P nel Mondiale endurance.

La collaborazione – iniziata nel 2019 e giunta quindi al quinto anno – vedrà le squadre sportive di Maranello poter contare sul supporto di VistaJet per essere in grado di ottimizzare il tempo trascorso in viaggio. I clienti VistaJet possono contare su oltre 360 aerei in tutto il mondo, tutti dotati di standard di servizio e performance di altissimo livello. Fondata nel 2004 da Thomas Flohr, VistaJet è la prima e unica compagnia area globale per voli d’affari.





Benedetto Vigna

Ferrari CEO

“Siamo lieti di rinnovare la nostra partnership con VistaJet, con cui condividiamo valori come la cura dei dettagli e l’approccio taylor made per andare sempre incontro alle esigenze del cliente. Con la Scuderia di Formula 1 attesa da un calendario fatto di ben 23 Gran Premi e il programma della 499P pronto al debutto sulla scena delle competizioni endurance, la gestione del tempo è fondamentale. Grazie alla partnership con VistaJet i membri dei rispettivi team possono volare su aeroporti particolarmente vicini ai teatri di gara e con slot di partenza personalizzati, fattori che in pista possono tradursi in un vantaggio competitivo”.