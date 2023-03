Bang & Olufsen diventa Official Partner di Scuderia Ferrari

Scuderia Ferrari è lieta di annunciare l’arrivo di Bang & Olufsen come nuovo Official Partner. L’azienda danese è un’eccellenza nel campo delle tecnologie audio e collaborerà insieme al team per offrire esperienze di nuova generazione agli appassionati di Formula 1 attraverso attivazioni che avverranno sia in pista, in occasione dei Gran Premi, che a Maranello.

Il logo di Bang & Olufsen sarà presente anche sulla livrea delle SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz.





Benedetto Vigna, Ferrari CEO

“È con piacere che diamo il benvenuto a Bang & Olufsen come Official Partner. Da quasi un secolo questa azienda rappresenta lo stato dell’arte nell’ambito delle tecnologie audio combinate con soluzioni di design all’avanguardia. Come Ferrari, anche Bang & Olufsen si è affermata sul proprio mercato di destinazione come punto di riferimento per tutti, capace di spostare i limiti del settore grazie a una costante ricerca, su materiali e stile. Forte di questi fattori in comune, guardiamo alla nostra partnership con grandi aspettative”.





