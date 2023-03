138 giri per la SF-23 nella seconda giornata

Nella seconda giornata di test la SF-23 ha completato ulteriori 138 giri, pari a 747 chilometri, con Carlos Sainz e Charles Leclerc che come ieri si sono alternati alla guida della monoposto.

Mattino. Anche oggi a salire per primo in macchina è stato Carlos che ha continuato a lavorare su assetti e valutazione gomme testando sia la mescola prototipo portata da Pirelli che la C3. Lo spagnolo ha girato con diversi carichi di carburante ottenendo come miglior tempo 1’32”486. Per lui in totale 70 tornate completate, che si sommano alle 72 di ieri.

Pomeriggio. È stata poi la volta di Charles, anche lui impegnato nella messa a punto e valutazione delle gomme di mescola C2 prima di passare alle C3 con le quali ha stabilito il proprio miglior tempo in 1’32”725. Nell’ultima parte della sessione, Charles ha girato in configurazione gara con maggior carico di carburante portando il totale di giri completati a 68 (368 nel complesso fino a questo punto). Domani ultima giornata di prova in pista con il monegasco che salirà in macchina al mattino per passare il testimone al compagno di squadra allo stop della pausa pranzo.





Carlos Sainz #55

"Un’altra buona giornata, nella quale siamo stati ancora una volta affidabili e abbiamo potuto provare tutte le regolazioni di assetto programmate. Stiamo approfondendo la conoscenza della vettura identificando le aree nelle quali possiamo trovare prestazione. Domani ci attende un’altra sessione da sfruttare per essere preparati al meglio per la settimana prossima."





Charles Leclerc #16



"Abbiamo effettuato diverse prove oggi, focalizzandoci sul set-up e portando a casa un bel po’ di lavoro, anche se è presto per dare qualsiasi giudizio. È stato buono poter completare ancora parecchi giri e continueremo a spingere nell’analisi dei dati in vista dell’ultima giornata di test che ci attende domani."