Il 1958 è stato l’anno in cui venne disputata a Monza la prima gara (rimasta anche l’unica) di una sfida tra le monoposto europee e quelle americane che correvano nelle piste ovali come quella di Indianapolis



Denominata 500 Miglia di Monza fu disputata sulla parte ovale del circuito con le curve sopraelevate. La Ferrari si presentò a questa gara con due vetture e la Maserati con una. La Ferrari monoposto con la sigla 326 MI che significa motore di 3200 cm3 6 cilindri per la sfida Monza-Indianapolis, era dotata di una versione derivata dal motore Dino con la maggior cilindrata che era possibile ottenere su questo monoblocco. Venne affidata al pilota americano Phil Hill il quale tuttavia non poté portare a termine la prima delle tre manches in cui era divisa la gara a causa di problemi di accensione, ed ebbe poi l’opportunità di guidare la seconda monoposto iscritta a Monza.