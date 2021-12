Le difficoltà incontrate nella messa a punto della monoposto nel 1973 sono state numerose

Tante da spingere il neo direttore sportivo Luca di Montezemolo a dire che con macchine simili era meglio non correre! Battuta durissima che tuttavia ha mostrato di che pasta era il futuro Presidente. Era stato richiamato Forghieri che pur conservando la scocca portante di costruzione inglese, aveva rinnovato praticamente tutto, accorciato il passo, cambiato la distribuzione dei pesi, messi i radiatori nelle fiancate e confermato la presa d’aria a periscopio. Le vetture sono state sottoposte a prove lunghissime per migliorare l’affidabilità e la Ferrari decide a questo scopo di abbandonare le gare sport e dedicarsi solo alla F1.



Nel 1974 accanto a Clay Regazzoni c’è un giovane austriaco che si metterà subito in luce. La stagione vede il ritorno della Ferrari al vertice. Clay Regazzoni sfiora il Mondiale Piloti, andato ad Emerson Fittipaldi, mentre in quello Costruttori la squadra è seconda. La 312 B3-74 è una macchina altamente competitiva, come dimostrano le 10 pole position, ma non altrettanto affidabile. Le vittorie sono tre (Lauda in Spagna ed Olanda, Regazzoni in Germania) ma resta la sensazione di un’occasione persa.