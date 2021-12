Nel 1959 alla ricerca di migliori prestazioni il motore a 6 cilindri delle monoposto viene modificato portando la cilindrata al limite massimo consentito di 2,5 litri , dando così origine al tipo 256.

A parte il motore che venne utilizzato in alternativa al tipo 246 il nuovo modello presentava la novità dei freni a disco, applicati in via sperimentale nel 1958 ma definitivamente adottati nel 1959. Persi i suoi piloti di punta, la Ferrari si affida a Tony Brooks, che giunge al secondo posto nella classifica finale alle spalle dell’australiano Jack Brabham (Cooper-Climax). Le macchine di Maranello hanno ancora il motore in posizione anteriore e cominciano a trovarsi in difficoltà contro le vetture inglesi con motore posteriore. Brooks è in lotta per il titolo fino all’ultima gara, conquistando la vittoria in Francia ed in Germania. Non aiuta la Casa di Maranello uno sciopero che la costringe a rinunciare al Gran Premio di Gran Bretagna su una pista dove aveva ottenuto una doppietta poche settimane prima nella Aintree 200.