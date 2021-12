Grazie alla sperimentazione con gran numero di motori e telai la Ferrari riesce anche a costruire versioni speciali quasi a richiesta dei clienti

Questo è il caso della 212 una monoposto indicata come di F1 anche se il suo motore aspirato di soli 2562 cm3 come indicato dalla sigla 212 offre solo 200 CV. Costruita in due esemplari, uno con ponte Posteriore De Dion ed uno con semiassi oscillanti ha partecipato a diverse gare nel 1951 guidata da Serafini ( la DD) e dalla svizzero Fisher che era il proprietario dell’altra ed aveva una sua squadra denominata Ecurie Espadon. Aveva caratteristiche prestazionali che la rendevano utilizzabile in gare speciali come quelle in salita, una specialità appunto Svizzera.