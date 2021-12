Ma il pilota della Williams deve effettuare un rabbocco di carburante a sette giri dalla fine a causa di problemi di pescaggio e, pur rientrando ancora in testa, deve ora fare i conti con un arrembante Villeneuve che, fiutata la preda, inizia ad inanellare giri veloci in sequenza. Curva dopo curva, i controlli della sua Ferrari diventano sempre più al limite, i guard-rail sempre più vicini. Eppure, il pilota che una volta si era guadagnato il titolo di “aviatore” per i tanti spettacolari incidenti che lo avevano visto protagonista, non sbaglia nulla. Scherza con i saliscendi monegaschi, sfrutta la potenza del suo motore sotto il tunnel e fino alla curva del Tabaccaio, mentre fa danzare la sua Ferrari divertendosi quasi a disegnare traiettorie audaci tra il Mirabeau e il tornante del Loews.

A quattro giri dalla fine, il retrotreno della Williams di Jones, che continua ad avere qualche problema, è nel mirino della Ferrari. Il sorpasso è istantaneo. Gilles si inserisce nella scia dell’australiano già in uscita dalla Anthony Noghes, l’ultima curva che immette sul rettilineo di partenza. È qui che dallo specchietto retrovisore destro Jones vede spuntare la sagoma della vettura di Gilles. Quando accenna ad una manovra difensiva, è già troppo tardi: il numero 27 che fa bella mostra di sé sulla parte posteriore della fiancata della Ferrari è l’ultimo fotogramma che l’iridato riesce a cogliere prima di vedere allontanarsi definitivamente il canadese. La manovra è accompagnata dagli appalusi delle persone affacciate ai balconi, mentre dalle barche ormeggiate ai bordi del circuito arrivano forti colpi di sirena per celebrare il sorpasso della 312 T4.

A 23 giri dal termine dei 20 partenti sono rimasti in corsa solo in sette. In testa il pilota della Ferrari continua a spingere e taglia il traguardo vittorioso con oltre 40 secondi di vantaggio. Quando sale sul podio è visibilmente esausto, ma le foto che lo ritraggono felice sotto una pioggia di champagne fanno il giro del mondo. Villeneuve ora è un vincente, tanto da meritarsi la copertina del settimanale americano Time, che per la seconda volta, dopo Jim Clark nel 1965, torna a dedicare la sua copertina alla Formula 1.