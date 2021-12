Le qualifiche confermano che la scelta dello scozzese è corretta dal momento che è lui ad ottenere la pole position in 1’57”24, 86 centesimi meglio della Brabham di Dan Gurney, rispettivamente 1”3 e 1”4 meglio delle Ferrari di Lorenzo Bandini, con la vettura dotata del motore 12 cilindri, e Surtees, con lacon propulsore V8. Hill è sesto a 2”56 dal capoclassifica. Da notare che le Ferrari, come già nel precedente Gran Premio degli Stati Uniti, non sfoggiano la consueta livrea rossa bensì i colori delle vetture statunitensi. In effetti ad iscriverle non è la Scuderia Ferrari ma il North American Racing Team (NART) di Luigi Chinetti, importatore e amico di Enzo Ferrari. Alla base di questa scelta c’è una diatriba tra il fondatore e le autorità sportive italiane che, a detta di Enzo, non lo hanno supportato adeguatamente nel processo di omologazione della 250 LM per le gare di durata. La Ferrari ne chiedeva l’omologazione come vettura Gran Turismo, invece viene deciso che deve competere tra i prototipi. In seguito a questa vicenda Ferrari ha deciso di restituire alle autorità italiane la licenza di costruttore e ha affidato le monoposto al team NART che le ha dunque vestite con i colori nazionali degli Stati Uniti: il blu e il bianco.Al via Clark scatta alla perfezione, mentre Surtees accusa qualche problema e si muove a rilento al pari di Hill, che è stato piantato in asso dall’elastico dei suoi occhiali proprio nell’imminenza della partenza e deve perdere tempo a cercare quelli di scorta. Alla fine del primo giro Clark è in testa con due secondi su Gurney e Bandini, mentre Hill e Surtees sono rispettivamente al decimo e al 13° posto. Dopo altre cinque tornate i due sono sesto e settimo in lotta per la quarta posizione, mentre al 18° giro Clark comanda su Gurney, Hill, Bandini e Surtees.