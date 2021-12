Domenica 6 settembre alle 15.25 è tutto pronto per la partenza. Le vetture sono ferme in una sorta di pre-griglia in attesa di essere chiamate sulle posizioni vere e proprie. Ronnie Bucknum con la Honda fa accendere il motore e viene imitato da tutti gli altri. È tuttavia troppo presto e alcune delle vetture iniziano a dare segni di surriscaldamento. A pagare il conto più salato è Graham Hill che al momento del via resta bloccato in prima fila e agita le braccia sperando di essere schivato da tutti gli altri piloti. Sulla sua BRM si è surriscaldata la frizione e la sua gara è finita prima ancora di cominciare.

Fin da subito si formano tre gruppi. Quello di testa è composto da Gurney, Surtees, Bruce McLaren con la Cooper e Jim Clark; quello di mezzo è un mucchio selvaggio fatto di dodici piloti del quale fa parte Bandini, mentre in fondo si trovano i piloti privati che perdono rapidamente terreno.

Dopo un terzo di gara il primo gruppo si divide in due coppie: Gurney e Surtees, che continuano a scambiarsi la prima posizione sfruttando uno la scia dell’altro, e McLaren e Clark, che lottano per il terzo posto. Il primo a uscire di scena è il pilota della Lotus che si ferma al 27° passaggio con il motore in panne. Dietro a McLaren, il gruppo di dodici vetture si è ridotto a otto: quando le vede spuntare dall’ultima curva del circuito la gente non può fare a meno di saltare in piedi. A volte passano in un trenino serratissimo, in altre occasioni si aprono, come fosse uno stormo di aerei in cielo, nel tentativo di guadagnare una posizione. Bandini è grande protagonista, la vettura rossa numero 4 se non si trova in testa al gruppetto è sempre seconda o terza.