Il presidente Luca di Montezemolo si rende conto che la Scuderia è da ristrutturare e chiama un uomo forte, che governa le squadre con polso, al punto di decidere con il lancio di una monetina, in una tenda di Timbouktou, chi tra i suoi due piloti, sempre in Peugeot, avrebbe dovuto vincere la Parigi-Dakar del 1989. Testa, Jacky Ickx; croce, Ari Vatanen. Quella volta fu croce.Todt arriva in una Scuderia Ferrari che non vince un Gran Premio da ormai 41 gare, dal successo firmato Alain Prost in Spagna nel 1990. L’anno seguente la vettura non è competitiva, ma la squadra è comunque terza forza del Mondiale. Nel 1992, stagione dominata dalle Williams dotate di sospensioni attive, la squadra italiana mette insieme appena 21 punti e nelle prime sette gare del 1993, con la F93A , Jean Alesi e Gerhard Berger sono riusciti a mettere insieme appena nove lunghezze.