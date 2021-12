Jean-Pierre Jabouille passa sul traguardo e scrive una pagina di storia della Formula 1 diventando il primo francese a vincere la gara di casa su un’auto transalpina. I tifosi in pista esultano, quelli che vedono la gara in televisione a stento ricordano chi sia il vincitore. Tutti attendono di capire come andrà a finire il duello tra Villeneuve e Arnoux. Per Gilles l’ultimo ostacolo è la Arrows di Jochen Mass da doppiare, ma il tedesco si fa da parte e la Ferrari piomba sul traguardo con un quarto di secondo di vantaggio sulla Renault.

È grande festa a Digione: Jabouille si gode il successo, anche se è molto dolorante alla gamba destra perché anche i freni della sua Renault sono andati in crisi nel finale costringendolo a fare sempre più forza per far rallentare in maniera efficace la vettura nelle staccate, ma ancora più sorridenti sono Villeneuve e Arnoux che si sono divertiti un mondo a duellare in quella maniera, oltre il limite del regolamento ma senza esagerare. Gilles appena passata la linea del traguardo aveva alzato il braccio per salutare il rivale e congratularsi per la bella battaglia, e ora i due si cercano con lo sguardo, sghignazzando con la spensieratezza di due ragazzini che hanno rischiato, si sono divertiti, ma non hanno combinato troppi danni.

Questa gara, una pietra miliare nella storia della Formula 1 per il risultato conseguito dalla Renault, entra negli annali della Formula 1. Ma invece che per la giornata perfetta della squadra francese viene ricordata dagli appassionati per quei giri finali da brivido che tutti conoscono ormai con il nome di duello di Digione.