Con temperature proibitive, in qualifica la Scuderia impone la propria legge con Hill che ottiene la pole in 2’24”9: un secondo e mezzo il vantaggio su Von Trips, quasi due su Richie Ginther con la terza Ferrari. C’è una quarta 156 F1 al via: è iscritta col numero 50 dalla FISA, Federazione Italiana Scuderia Automobilistiche. La guida un debuttante, Giancarlo Baghetti.

Questo giovane pilota, figlio di una agiata famiglia milanese, si è messo in luce in due gare di Formula 1 non valide per il Mondiale. Baghetti, con la vettura della FISA, ha esordito in Formula 1 nel Gran Premio di Siracusa, in Sicilia, in una gara che vede presente tutte le stelle dell’automobilismo. Sorprendentemente l’italiano è secondo in qualifica e in corsa trionfa davanti alla Porsche di Dan Gurney con cinque secondi di margine. Lo statunitense è l’unico capace di tenere il suo passo, lo svedese Joakim Bonnier, con l’altra Porsche è terzo ma doppiato. Pochi giorni dopo si disputa il Gran Premio di Napoli, sulle stradine di Posillipo: il parco avversari è meno qualificato ma Baghetti, terzo in qualifica, sbaraglia la concorrenza doppiando tutti e portando dunque a casa il secondo successo in altrettante gare di Formula 1. I risultati spingono Enzo Ferrari e la FISA a mettere alla prova il ragazzo sul palco scenico del Mondiale.

La Ferrari numero 50 non brilla in qualifica, ma è difficile improvvisare sul velocissimo circuito di Reims, lungo ben 8,3 km. Baghetti si piazza 12°, a oltre cinque secondi e mezzo da Hill, dopo aver vissuto anche un brivido. Mentre, con Bruce McLaren in scia, è lanciato sul rettilineo che porta alla Virage de Thillois, l’ultima curva, si trova quasi di fronte una vettura stradale nera che procede contromano. I commissari di percorso segnalano il pericolo e solo all’ultimo l’ignaro guidatore si butta fuori strada per evitare uno scontro frontale che avrebbe certamente esiti fatali.