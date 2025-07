Partner



PUMA è uno dei marchi sportivi leader a livello mondiale, che progetta, sviluppa, vende e commercializza calzature, abbigliamento e accessori.

Per 75 anni, PUMA ha promosso la cultura dello sport, creando prodotti all’avanguardia per tantissimi atleti nel mondo. PUMA offre prodotti ad alta performance e ispirati allo stile lifestyle in categorie quali calcio, corsa e allenamento, pallacanestro, golf e sport motoristici. Collabora con designer e marchi rinomati per portare le influenze sportive nella cultura di strada e nella moda. Il Gruppo PUMA possiede i marchi PUMA, Cobra Golf e stichd. L'azienda distribuisce i suoi prodotti in oltre 120 Paesi, impiega circa 20.000 persone in tutto il mondo e ha sede a Herzogenaurach, in Germania.